Record di un milione e 82mila passeggeri negli aeroporti di Puglia. Nel mese di luglio è stato segnato un primato storico per la società Aeroporti di Puglia migliorando del 20% il precedente record del 2019. I passeggeri sono stati 1.082.225. Una stagione record per il turismo in Puglia dopo lo stop di due anni causa Covid. Pian piano sia il traffico aeroporti sia quello dei porti stanno ritornando e, in alcuni casi superando, i livelli pre pandemia.