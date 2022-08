Parte in sordina il servizio di custodia e deposito oggetti nella spiaggia pubblica di Pane e pomodoro di Bari. Ieri, 4 agosto, il chioschetto affidato alla Multiservizi è stato attivo per metà giornata a causa degli ultimi lavori di allestimento rispetto all’orario annunciato dalle 8 alle 18, fino alla seconda settimana di settembre.

Sono stati 15 i turisti stranieri e i bagnanti baresi che hanno lasciato portafogli, smartphone e chiavi, in modo gratuito, per prevenire il rischio di furti su un totale di 80 postazioni nelle cassette di sicurezza vigilate. Si è trattato di un servizio molto atteso, considerando il boom di borseggi che si stanno registrando in spiaggia, con turisti depredati e lasciati letteralmente in mutante.

Alcuni cittadini hanno ricordato agli operatori della Multiservizi che nel 2019, ultimo anno in cui è stato presente il servizio di custodia, l’orario di apertura era stato attivato dalle 8 alle 21 quindi tre ore in più rispetto al 2022. In ogni caso, sono stati numerosi i curiosi che hanno chiesto informazioni attratti dai cartelli in italiano e inglese, con l’aggiunta dei messaggi diffusi attraverso gli altoparlanti. Massima l’attenzione sulle norme Covid, gli operatori indossano guanti e igienizzano gli oggetti prima di riporli con cura nelle buste che vengono sigillate e siglate da proprietari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.