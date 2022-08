Prosegue senza sosta l’ondata di maltempo che sta investendo il Nord Italia. Per i prossimi giorni è prevista infatti allerta gialla per sette regioni per via di una nuova perturbazione che si sta avvicinando dalla Francia.

In particolare, nel corso delle prossime ore, sono previste infiltrazioni di aria fredda in quota che determineranno instabilità atmosferica. In arrivo rovesci, temporali sparsi e forti piogge che continueranno ad interessare le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni anche particolarmente intensi, soprattutto nelle prime ore della giornata di domani, sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Secondo quanto emerso sulla base delle previsioni attualmente disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse nello specifico per Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Emilia-Romagna e Toscana. L’avviso riguarda le prime ore di domani, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Dal primo mattino di domenica si prevedono inoltre precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni non si limiteranno a rovesci e temporali, ma saranno caratterizzati da frequente attività elettrica, grandinate e forte vento.

Foto Vigili del Fuoco

