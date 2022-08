Da ieri sera, sono iniziati gli interventi straordinari di pulizia di via Caldarola, nel quartiere Japigia. “In risposta alle tante segnalazioni ricevute – spiega il presidente del primo municipio, Lorenzo Leonetti – diverse squadre di operatori Amiu Puglia armati di scope, pale e soffiatori stanno provvedendo a raccogliere montagne di aghi di pino che si sono accumulati sullo stradone, complice pure il cattivo tempo della scorsa settimana. Questa manutenzione straordinaria proseguirà fino alla rotatoria adottata dalla Coldiretti in via Magna Grecia, e durerà per tutta la settimana. La viabilità nel tratto interessato all’intervento non sarà interdetta al transito, pertanto, chiedo agli automobilisti maggiore attenzione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.