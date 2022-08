La popolazione del web è sempre più numerosa, la crescita è costante negli anni e non conosce battute d’arresto: ad oggi sono più di 5 miliardi gli utenti connessi ogni giorno alla Rete, da desktop, da mobile, da smartwatch. Ammonta a 6 ore e 43 minuti il tempo trascorso in media ogni giorno a navigare, acquistare, socializzare, divertirsi tra le innumerevoli proposte del web, che ormai conta più di 2 miliardi di siti attivi.

Quanto ai dati italiani nello specifico, gli utenti del Belpaese sono 51 milioni, allineati alla media mondiale per tempo speso in Rete ogni giorno. Se si incrociano i dati provenienti dalle varie ricerche dedicate, emergono tre sfere di interesse che vanno per la maggiore tra i naviganti: l’e-commerce abbinato alla convenienza, l’intrattenimento, la socialità.

Partendo dai numeri del commercio elettronico, il 2022 si è aperto con un +14 per cento sul 2021, e un fatturato stimato di 45 miliardi di euro (dati Osservatorio eCommerce B2c), alimentato dal comparto food e dai beni della grande distribuzione, ma anche dai servizi, su cui spiccano i viaggi e gli eventi. Secondo il Report Digital 2022 di We Are Social e Hootsuite, gli acquirenti digitali italiani sono il 47,6 per cento della popolazione, che sceglie la Rete, oltre che per la velocità e per le recensioni online, soprattutto per la convenienza, tra coupon, spedizioni gratuite, codici sconto e codici bonus, a cui si aggiungono il nuovo boom dell’usato e del “buy-now-pay-later” ( “compra adesso, paga poi”).

In questo quadro si inserisce il mondo a parte dell’intrattenimento digitale, caratterizzato da servizi gratuiti e a pagamento: nel secondo caso le occasioni di risparmio/vantaggio assumono altre forme, come le prove gratuite a tempo delle tv in streaming, il bonus scommesse nel settore del gioco legale a distanza, le prove demo o le versioni in prova nel campo videoludico.

Ed è proprio il gaming a registrare una crescita dell’81 per cento, sia dal lato della fruizione che dal lato della spesa, in aumento di 22 punti sul 2021. Alla console e al pc si preferisce l’accesso da smartphone, nel 62 per cento dei casi, ed è interessante notare una virata verso piattaforme di contenuti sempre più versatili e, se si vuole, “ibride”, come Twitch e YouTube.

Un po’ quello che accade per i social network, che vedono connessi ogni giorno 43 milioni di italiani: se la gran parte degli utenti (quasi il 91 per cento) sceglie WhatsApp per comunicare con amici, parenti o semplici conoscenti, il 78,6 per cento resta fedele a Facebook, seguito da Instagram e dalle rivelazioni Tik Tok e Discord.

Quello che emerge, dunque, è un approccio di versatilità ben esemplificato dal tipo di uso che si fa dei social, che restano il primo canale di contatto, scambio e comunicazione tra persone, ma che propongono anche contenuti di entertainment come video, dirette streaming, meme, video, nonché pagine dedicate allo scambio di usato (il Marketplace, ad esempio). La parola d’ordine del 2022 e del futuro, per gli Internauti, sembra quindi essere “multicanalità”. (Foto di cottonbro)

