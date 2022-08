Lo scrittore Salman Rushdie, 75 anni, è stato aggredito oggi a New York mentre stava tenendo una conferenza. L’uomo che ha aggredito Salman Rushdie è caduto sul palco subito dopo l’assalto allo scrittore ed è stato fermato dalla polizia.

Lo riporta l’Associated Press. La polizia dello Stato di New York ha annunciato che Rushdie è stato ferito al collo da un’arma da taglio. Lo scrittore è stato trasportato in un ospedale locale a bordo di un elicottero dopo essere stato accoltellato al collo mentre si apprestava a parlare a un evento pubblico nella cittadina di Chautauqua, nello Stato di New York. Nell’aggressione, anche il moderatore ha riportato ferite ma le prime informazioni indicano che non sono gravi.

Salman Rushide è “vivo e sta ricevendo le cure di cui ha bisogno in ospedale”. Lo ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul parlando con la stampa a proposito dell’aggressione subita dallo scrittore. (Ansa – foto twitter)

