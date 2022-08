I sottovia di via Quintino Sella, via Michele Cifarelli (nei pressi della ferrovia), e La Rotella (zona industriale), sono stati chiusi al traffico per via di allagamenti dovuti alla forte pioggia che si sta imbattendo sulla città.

A segnalarlo la Polizia Locale di Bari che ha consigliato di scegliere percorsi alternativi. “Per chi proviene da via Capruzzi, lato Conservatorio musicale, o da via Sangiorgi – sottolinea la Polizia Locale – è consigliabile scegliere percorsi alternativi”. Lo stesso per chi, nella zona industriale, proviene da via De Blasio o dal lato di viale Europa.

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile, aveva diramato allerta gialla per il maltempo. In particolare, erano previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Anche nel Barese, a partire da oggi e sino a domenica, sono previsti temporali. Un piccolo momento di tregua è previsto per la giornata di Ferragosto, giornata in cui, almeno nel Barese, tornerà il sole. Ma solo per un giorno, perché per martedì il tempo tornerà ad essere instabile.

Foto repertorio

