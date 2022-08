Sono iniziati questa mattina i servizi straordinari aggiuntivi della Polizia Locale di Bari in tutta la città per il controllo della velocità con Telelaser. Saranno svolti in modalità random su tutte l’arteria cittadine e sui lungomari. Ci saranno, inoltre, 290 unità in servizio del corpo della polizia locale di Bari, divise nei vari turni operativi, per garantire una serie di attività e Servizi ordinari e straordinari per le giornate del 14 e 5 agosto.

Un presidio rinforzato composto da pattuglie della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e GdiF, nelle serate del fine settimana – condiviso quindi tra le diverse Forze di Polizia come da Dispositivo del Questore – è previsto su Torre a Mare e sulle litoranee di Palese e Santo Spirito. Particolari servizi condivisi inoltre prevedono il controllo strategico di alcune zone centrali della città con pattuglie itineranti sulle aree usualmente interessate da concentrazioni di persone (Stazione, zona murattiana, umbertina e Poggiofranco).

Nella giornata di domenica e di Ferragosto previsto dalla Polizia Locale un servizio specifico di presidio sulla SS16 con i pickup della Protezione civile comunale in dotazione alla stessa polizia locale per monitorare i flussi veicolari, con dotazioni di acqua in bottigliette per eventuali emergenze ed assistenza agli automobilisti. Un dispositivo particolare interforze monitorerà anche le litoranee per prevenire anche accampamenti sulla costa. Le sale operative delle diverse Forze di Polizia saranno in costante contatto per eventuali interventi da eseguire in sinergia o gestire eventuali emergenze segnalate.

