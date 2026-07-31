VENERDì, 31 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,173 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,173 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo a San Marco in Lamis: fiamme anche a Vieste e Cagnano Varano

Sul Gargano roghi attivi su più fronti

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 14:18
vigili del fuoco
  • 44 sec

Incendi su più fronti nel Foggiano, con evacuazioni e abitazioni minacciate dalle fiamme. La situazione più critica riguarda San Marco in Lamis, dove un rogo di vaste dimensioni sta interessando il bosco in località Coppa di Mezzo. Una ventina di persone presenti all’interno di un agriturismo sono state fatte evacuare in via precauzionale. A preoccupare i vigili del fuoco, impegnati sul posto, è anche la presenza di una bombola di gpl nell’area interessata dall’incendio.

Allarme anche sull’altro versante del Gargano, nella zona di Vieste. Le fiamme si sono estese in località Chiesola, mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Il rogo sta lambendo alcune abitazioni private, dove sarebbero ospitati anche turisti. Le persone presenti nelle vicinanze dell’incendio vengono fatte allontanare dalle abitazioni per motivi di sicurezza. Sul posto si è recato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Per fronteggiare l’emergenza è atteso l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco in arrivo da Bari, oltre ai mezzi da terra già impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Un ulteriore incendio è in corso anche nella zona boschiva di Cagnano Varano, confermando una giornata particolarmente difficile per il Gargano e per l’intero territorio foggiano, già provato nei giorni scorsi da diversi roghi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Torre a Mare celebra San...

Entra nel vivo a Torre a Mare la festa patronale di...
- 31 Luglio 2026
Dalla città

Bari rafforza i servizi sociali nei...

Il Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Bari, rapina in posta a Modugno:...

Un furgone utilizzato come ariete per sfondare un muro e fare...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo...

Incendi su più fronti nel Foggiano, con evacuazioni e abitazioni minacciate...
- 31 Luglio 2026