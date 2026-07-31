Bari, rapina in posta a Modugno: furgone usato come ariete per sfondare il muro

Un furgone utilizzato come ariete per sfondare un muro e fare irruzione nell’ufficio postale. È la modalità della rapina compiuta questa mattina ai danni della sede di Poste Italiane in via Palese, a Modugno, in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno quattro persone. I rapinatori avrebbero usato il mezzo per aprirsi un varco nella struttura e riuscire così a entrare negli ambienti dell’ufficio postale.

Una volta all’interno, chi ha partecipato al colpo sarebbe riuscito a impossessarsi di denaro contante. Durante la rapina alcuni dipendenti agli sportelli sarebbero stati aggrediti e malmenati. Le loro condizioni sono in corso di accertamento. Dopo il colpo, il gruppo si è dato alla fuga. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i rilievi. Gli investigatori potranno contare anche sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e della zona, che potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire le fasi della rapina e individuare i responsabili. L’episodio ha creato forte allarme nella zona, sia per la violenza delle modalità utilizzate sia per l’aggressione ai dipendenti presenti al momento dell’assalto.

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