VENERDì, 31 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,173 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,173 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, rapina in posta a Modugno: furgone usato come ariete per sfondare il muro

Il colpo questa mattina nell'ufficio in via Palese, aggrediti i dipendenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 13:35
carabinieri
  • 40 sec

Un furgone utilizzato come ariete per sfondare un muro e fare irruzione nell’ufficio postale. È la modalità della rapina compiuta questa mattina ai danni della sede di Poste Italiane in via Palese, a Modugno, in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno quattro persone. I rapinatori avrebbero usato il mezzo per aprirsi un varco nella struttura e riuscire così a entrare negli ambienti dell’ufficio postale.

Una volta all’interno, chi ha partecipato al colpo sarebbe riuscito a impossessarsi di denaro contante. Durante la rapina alcuni dipendenti agli sportelli sarebbero stati aggrediti e malmenati. Le loro condizioni sono in corso di accertamento. Dopo il colpo, il gruppo si è dato alla fuga. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i rilievi. Gli investigatori potranno contare anche sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e della zona, che potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire le fasi della rapina e individuare i responsabili. L’episodio ha creato forte allarme nella zona, sia per la violenza delle modalità utilizzate sia per l’aggressione ai dipendenti presenti al momento dell’assalto.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Torre a Mare celebra San...

Entra nel vivo a Torre a Mare la festa patronale di...
- 31 Luglio 2026
Dalla città

Bari rafforza i servizi sociali nei...

Il Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Bari, rapina in posta a Modugno:...

Un furgone utilizzato come ariete per sfondare un muro e fare...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo...

Incendi su più fronti nel Foggiano, con evacuazioni e abitazioni minacciate...
- 31 Luglio 2026