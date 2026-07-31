L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari dal 31 luglio al 25 agosto

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Proseguono gli appuntamenti de Le Due Bari, il programma culturale gratuito e di prossimità del Comune di Bari realizzato con 19 operatori del settore a esito dell’omonimo, bando, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Fino, a domenica 2 agosto il programma propone un nuovo calendario di appuntamenti a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti dispoanibili.

Il cartellone attraversa i Municipi 1, 2, 3, 4 e 5 con concerti, spettacoli teatrali, danza, laboratori e attività rivolte anche a bambini, ragazzi e famiglie, ospitate in teatri, parchi, piazze, chiese, parrocchie, associazioni e spazi culturali dei quartieri.

Venerdì 31 luglio

Ore 18:30 – Piazzetta Santa Famiglia

Laboratorio: Studio della gestualità, della voce e dei personaggi iconici della tradizione

Le Maschere della Commedia dell’Arte – Municipio 3

Ore 19:00 – Nuovo Teatro Abeliano

Danza: Shift

Andrea Costanzo Martini – Municipio 1

Ore 19:00 – Chiesa di San Paolo

Musica: La furba e lo sciocco

Ensemble barocco “Giovanni Maria Sabino”, diretto da Paolo Valerio – Municipio 3

Ore 21:00 – Parrocchia della Natività di Nostro Signore

Concerto: Omaggio ai Pooh

Ensemble I Fiati – Municipio 5

Ore 21:00 – Piazzetta Santa Famiglia

Prosa: Il gioco delle maschere

Domenico Piscopo, Nicola Adobati, Maria Chiara Bono – Municipio 3

Ore 21:00 – Anfiteatro Arena della Pace

Danza: Ballade

Breathing Art Company (Italia) – Municipio 1

Ore 21:00 – Anfiteatro Arena della Pace

Danza: May Be We’ll See

Breathing Art Company (Italia) – Municipio 1

Ore 21:00 – Anfiteatro Arena della Pace

Danza: Fifties

Boston Dance Theatre (USA) – Municipio 1

Ore 21:00 – Anfiteatro Arena della Pace

Danza: Senza un discorso

Coljam (Marocco) – Municipio 1

Ore 21:30 – Parco per Tutti

Musica & teatro: “Da Hollywood al Brasile: l’America sulle sei corde”

Orchestra di chitarre de Falla, direttore/arrangiatore M° Pasquale Scarola; ospiti Danny Trent, Rose Mary Nicassio e Walter Celi – Municipio 1

Sabato 1 agosto

Ore 11:00 – Parrocchia San Carlo Borromeo

Laboratorio: L’eco del silenzio

Associazione Culturale Resextensa; conduzione Elisa Barucchieri e Marco Abbatepaolo – Municipio 1

Ore 17:30 – Parrocchia San Carlo Borromeo

Danza: Sound Silence

Associazione Culturale Resextensa – Municipio 1

Ore 19:30 – Giardino Baden-Powell

Musica: Musica latino americana

Mateo Sarelegui e Avine Coulonval – Municipio 1

Ore 21:00 – Teatro Casa di Pulcinella

Teatro: A come Srebrenica

Roberta Biagiarelli – Municipio 3

Domenica 2 agosto

Ore 19:30 – Giardino Giacomo Princigalli

Concerto/spettacolo: Emozioni in tango

Sonder Tango Orquestra – Municipio 2.

Il programma Le due Bari 2026 è finanziato complessivamente con 1.075.565,73 euro, 566.165,73 dei quali assegnati al capoluogo pugliese dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura e 509.400 di risorse del POC Metro 2014-2020.

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it