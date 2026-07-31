Nuove aree gioco a Pane e pomodoro e Bari Vecchia: oggi l’inaugurazione

Sono state inaugurate questa mattina le nuove aree giochi della banchina Santa Chiara, a Bari Vecchia, e di Pane e Pomodoro, entrambe interessate dai lavori di riqualificazione nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e l’incremento dell’arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio I. Al doppio appuntamento hanno partecipato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

Nel dettaglio, il restyling dell’area giochi della banchina Santa Chiara ha previsto la sostituzione delle sedute delle altalene esistenti, l’installazione della nuova doppia torre con scivolo e pannello, oltre alla sostituzione integrale della vecchia pavimentazione con la nuova antitrauma estesa per 95 metri quadri, su cui è stata realizzata anche una campana 2D con numeri.

Anche a Pane e Pomodoro la pavimentazione antitrauma (195 metri quadri) è stata completamente rinnovata. È stata, inoltre, aggiunta una torretta con scivolo, e sono stati riposizionati i giochi a molla e le due altalene già esistenti.

“Dall’inizio del mandato abbiamo già riqualificato una ventina di aree ludiche distribuite in tutti i quartieri, nuove o integralmente riqualificate, con giochi più moderni, sostenibili, sicuri e inclusivi – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi – . Oggi, mentre restituiamo ai bambini e alle bambine altri due spazi in cui trascorrere ore felici in compagnia e all’aria aperta, ci tengo a ringraziare i cinque Municipi e i tecnici comunali, perché grazie alla sinergia creata abbiamo raggiunto questo risultato e continueremo a lavorare insieme nella stessa direzione. Le nuove aree giochi aperte oggi si trovano in aree particolarmente frequentate non solo dai residenti, ma anche dai turisti e dai visitatori che ogni giorno vivono le nostre spiagge e il centro storico, e che ora trovano due spazi di socialità e comunità completamente rinnovati”.

“L’inaugurazione delle nuove aree giochi alla banchina Santa Chiara e a Pane e Pomodoro rappresenta un nuovo, piccolo, traguardo fondamentale per la nostra comunità e una risposta concreta alla domanda di spazi di aggregazione sicuri e inclusivi per i più piccoli – ha sottolineato la presidente Ferretti -. Questi due interventi di riqualificazione non nascono per caso ma sono il frutto di una precisa e attenta programmazione. Entrambe le opere, infatti, sono state calendarizzate dalla Commissione Lavori Pubblici del Municipio I nell’ambito di un piano mirato all’impegno dei fondi dedicati all’arredo urbano. Vedere finalmente realizzati questi progetti conferma l’efficacia del lavoro di programmazione svolto dalla Commissione stessa. Continueremo a lavorare con questa determinazione per restituire ai cittadini spazi pubblici sempre più decorosi, vivibili e a misura di famiglia”.

Grazie a diverse fonti di finanziamento, negli ultimi mesi sono state già realizzate o rinnovate 23 aree giochi, tra cui quelle situate in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni (Picone), nel giardino dedicato a Palmina Martinelli (Poggiofranco), in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo, in via Oberdan, nel Parco per tutti (Torre a Mare), nella pineta San Francesco, in via Livatino (Carbonara), in piazza Capitaneo (Palese), in piazza Don Vito Magrassi (Palese), nel giardino Peppino Impastato (Catino), in via Fiore (San Paolo), nel giardino Alan Kurdi (via Carrante), nel parco di Loseto, in via Pantanelli, nel giardino Don Vito Marotta (Loseto), in viale Kennedy (area fitness), in via Carlo Massa (San Paolo), nel giardino Baden Powell (Madonnella), in piazza San Francesco (Santo Spirito), sulla banchina Santa Chiara (Bari vecchia) e a Pane e Pomodoro.

I numerosi interventi sono resi possibili anche grazie ai fondi annualmente a disposizione dei cinque Municipi sull’arredo urbano.