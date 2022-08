La Società Italiana di Neurologia (SIN) annuncia la pubblicazione da parte dell’ISS delle sue prime Linee Guida sulla Sclerosi multipla (SM), elaborate in questi ultimi anni da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da 19 specialisti, rappresentanti di 10 Società Scientifiche, e da un rappresentante della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il coordinamento metodologico della Fondazione GIMBE.

Il Gruppo di lavoro ha coinvolto tutte le professionalità impegnate nella gestione della SM, tenendo presente, nella composizione della squadra, delle conoscenze sulla malattia dei singoli specialisti, della loro professionalità, del loro ruolo istituzionale e della possibilità di gestire gli eventuali conflitti di interesse. Il documento pubblicato dall’ISS si è basato sulle linee guida elaborate dal National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) e, per quanto riguarda la terapia, dall’European Committe for treatment and Research in Multiple Sclerosis / European Academy of Neurology (Ectrims/EAN), ma è stato interamente adattato alla realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti pubblicazioni sull’argomento.

L’obiettivo finale è stato quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di coloro che si occupano di SM, fornendo indicazioni precise sulle azioni che devono essere intraprese al fine di migliorare ulteriormente l’assistenza alle persone che soffrono per tale malattia.

