Domenica si vota e per farlo è necessaria la tessera elettorale. E’ indispensabile verificare non solo di esserne in possesso, ma anche che sulla scheda non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione.

In entrambi i casi è possibile richiedere il duplicato o il rinnovo della tessera. Ecco di seguito gli uffici dove rivolgersi: delegazione Carrassi / San Pasquale, in via Luigi Pinto n. 3, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, giovedì ore 9:00-13:00 e 16:00-17:30; delegazione Municipio 4 – Carbonara Ceglie Loseto, Via Geremia d’Erasmo n. 3, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Santo Spirito, via Fiume n. 8, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione San Paolo, Via Ricchioni n. 1, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Torre a Mare, Via Monte Sei Busi n. 2 da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, giovedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Japigia, via paolo Aquilino 1, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30.

Si ricorda, inoltre, che il servizio di stampa delle tessere elettorali sarà attivato in modalità speciale a partire da domani venerdì 23 settembre, nella sede centrale in corso Vittorio Veneto e presso le sedi periferiche, con i seguenti orari: venerdì 23 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 18.00; sabato 24 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e domenica 25 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00

