Domenica 2 ottobre, nel diciannovesimo anniversario dell’omicidio di Gaetano Marchitelli, alle ore 10 il sindaco Antonio Decaro deporrà una corona di fiori presso la lapide in piazza Umberto I, a Carbonara, che ricorda la giovane vittima innocente di mafia. Alla cerimonia interverranno la presidente del Municipio IV Grazia Albergo e i rappresentanti del presidio di Libera Bari.

Il 2 ottobre del 2003 Gaetano Marchitelli, 15 anni, stava lavorando in pizzeria, come tutte le sere, per non dover gravare sulla sua famiglia, per mantenersi agli studi e coltivare le sue passioni quando all’improvviso, intorno alle 23, un commando criminale a bordo di un’auto iniziò a sparare all’impazzata contro un gruppo di ragazzi fermi davanti alla pizzeria. Gaetano venne colpito alla schiena da uno di quei colpi, destinati ad altri, e morì sul colpo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.