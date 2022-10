Nuova allerta maltempo in Puglia. In particolare, a partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 12 ore, sono in arrivo forti venti di burrasca nord-occidentali e mareggiate lungo le coste esposte. È l’allarme lanciato dalla Protezione Civile nell’ultimo bollettino.

La Puglia, così come tutta l’Italia, si prepara dunque ad entrare nei mesi più freddi addentrandosi nelle temperature tipiche dei mesi autunnali. Fino alle 20 di questa sera, inoltre, c’è il rischio di forti piogge e temporali.

Foto repertorio

