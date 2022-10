Accoglie l’edificio scolastico più “monumentale” della città, la Garibaldi, scuola elementare deli primi anni del Novecento. Piazza del Risorgimento è passata da una riqualificazione all’altra. Ultima in ordine di tempo nel 2019 quando è stato avviato un cantiere per la nuova illuminazione. Già riqualificata 6 anni prima, quando sono state montate 24 nuove luci analoghe ma più potenti e resistenti ai vandali. Eppure i teppisti non desistono.

E così la piazza nel cuore del Libertà, che ogni giorno è attraversata da bambini che vanno a scuola, è un ricettacolo di degrado. Non funziona più la vecchia fontana, diventata un porta immondizia mentre le panchine sono tutte rotte. Tantissime le polemiche che si sono susseguite per denunciare il degrado della piazza spesso cadute nel vuoto.

