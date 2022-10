Due persone, mamma e figlio, sono rimasti feriti in seguito a un incidente che si è verificato sulla Casamassima – Turi, alle 7 di questa mattina. L’auto su cui si trovavano a bordo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finita fuori strada.

Sul posto immediato l’intervento di alcuni agenti della Guardia di Finanza della Tenenza di Putignano che hanno allertato il 118, i Vigili del Fuoco di Bari e Putignano e i Carabinieri che si sono occupati di rilevare quanto accaduto. I due sono stati stabilizzati in ambulanza e trasportati in ospedale per i controlli.

Foto Vivilastrada

