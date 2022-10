Scontro in via delle Murge dove una smart, probabilmente per evitare un’auto lasciata in doppia fila, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un Tre ruote. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il guidatore del Tre ruote, un ragazzo che è stato portato in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti.

