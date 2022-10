Tragedia sulle strade del Barese. A perdere la vita un sedicenne di Conversano, Pietro Angiulli, morto poco dopo le 13 sulla provinciale che conduce a Monopoli.

Per cause in corso di accertamento il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto andando a finire contro un albero di ulivo. Sul posto anche il 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare. (Foto facebook)

