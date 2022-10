Addio a Raffaele Putignano, imprenditore di Noci, morto dopo una lunga malattia all’età di 72 anni. Negli anni ha guidato e rilanciato il gruppo industriale Putignano, impegnato in diversi settori come l’edilizia e il turismo. E’ stato anche presidente della Polisportiva Noci e raggiungendo nel 1989 la serie D. Tanti i messaggi di addio come quello della consigliera regionale Lucia Parchitelli: “Per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, oggi è un giorno triste. Perdiamo un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, all’azienda che ha tanto amato (e che tanto ha dato al nostro territorio) e che con la sua Polisportiva ha regalato anni indimenticabili al calcio e agli sportivi nocesi”. (foto facebook)

