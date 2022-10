“Il Sud da solo non ce la fa, se non prendiamo in mano la situazione in questo momento potrebbero diventare critiche la convivenza e la coesione. Abbiamo bisogno di portare al centro del dibattito politico le vere questioni da affrontare, partendo dai dati e non dalle opinioni”, ha detto Pasquale Casillo, presidente Ente Autonomo Fiera del Levante.

“Oggi per la prima volta stiamo facendo una inaugurazione senza la presenza del Governo, ci impegniamo a organizzare un forum sui temi dell’economia meridionale appena si insedia. Lancio un messaggio affinché l’occasione persa oggi diventi una opportunità”.

“Le Fiere sono un potentissimo strumento di politica territoriale – conclude Casillo – dobbiamo risanare e rilanciare il patrimonio immobiliare dell’ente, che mostra i segni del tempo”.

Un pensiero a Sandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante, assente alla cerimonia di inaugurazione per questioni di salute: “Oggi è momentaneamente assente, in realtà è come se ci fosse, ti aspettiamo presto, abbiamo bisogno di te”.

