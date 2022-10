Sit in di protesta davanti alla sede della ex Oerlicon, oggi acquisita dall’azienda Dana Graziano. La protesta è la conseguenza del secondo incontro che si è tenuto a Torino tra le sigle sindacali e i vertici dell’azienda sul piano industriale, dell’organizzazione del lavoro e delle quantità economiche del premio, così come concordato con la Direzione Aziendale nel precedente. “Le delegazioni di Fim, Fiom e Uilm unitamente alle RSU di tutti gli stabilimenti – si legge in una nota – esprimono dissenso rispetto alle irricevibili proposte aziendali in merito alle richieste della piattaforma, oltre alla conferma delle delocalizzazioni che impatteranno negativamente sul sito di Bari. La delocalizzazione è una grave forma di disinvestimento verso lo stabilimento del capoluogo”. Entro il 5 novembre andranno via 40 lavoratori con contratto di agenzia interinale: il timore è che con la delocalizzazione, sicuramente andranno via anche gli altri 40.

La Dana Graziano, produce frizioni e trasmissioni per auto, oggetto di investimenti importanti sulle nuove linee. Dal 1° Marzo 2019 l’azienda metalmeccanica barese è ufficialmente diventata di proprietà della Dana Incorporeted (multinazionale americana fornitrice automobilistica tra le più influenti al mondo).

Oltre allo stabilimento di Bari, in Italia ha acquistato anche gli altri quattro stabilimenti ex Oerlikon, ovvero quello di Rivoli, quello di Luserna San Giovanni, quello di Sommariva Perno e quello di Cervere. Il primo passo che ha compiuto è stato il passaggio da società per azioni a società a responsabilità limitata. Da marzo ad oggi, i volumi produttivi hanno subito un importante ridimensionamento che ha portato al mancato rinnovo di contratto per circa un’ottantina di interinali e alla fruizione (volontaria) di ferie per gli altri lavoratori. Un calo di lavoro che l’azienda asserisce sia dovuto all’attraversamento di un periodo congiunturale a livello mondiale.

