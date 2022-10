E’ in graduale ripresa, il traffico ferroviario dopo gli accertamenti delle Forze dell’Ordine e l’intervento dell’Assistenza medica in seguito all’investimento non mortale tra Bisceglie e Trani. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.