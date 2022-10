Pronto e approvato il progetto esecutivo per i lavori da 7 milioni e 200mila euro del piano periferie del San Paolo, il cantiere può partire entro poche settimane. I lavori infatti sono stati già affidati con accordo quadro e modificheranno radicalmente il rione, con piste ciclabili, marciapiedi più ampi, aree giochi per i più piccoli.

Nel dettaglio il progetto riguarda la riqualificazione di viale delle Regioni con la sistemazione della piazza antistante la stazione Cittadella; il ridisegno di via Giaquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, spazi per il gioco e la socializzazione; le corti di via Fiore e via Beethoven con la sistemazione dei cortili, la disimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui; l’ingresso al quartiere San Paolo con la nuova rotatoria in viale Europa; viale Puglia con la nuova piazza prospiciente la parrocchia San Paolo, la ridefinizione della sezione stradale con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, il prolungamento della pista ciclabile bidirezionale fino alla nuova stazione metropolitana Regioni i cui spazi esterni saranno riqualificati.

Contemporaneamente partiranno i lavori da 5 milioni di euro per la nuova fogna bianca sempre al San Paolo, che metteranno fine al fenomeno degli allagamenti ad ogni pioggia.

