E’ morta nella notte Rita Calore, mamma di Stefano Cucchi avvenne a Roma il 22 ottobre 2009, mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare. “Questa mattina – dichiara l’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo – Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

Il 4 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. I procedimenti giudiziari hanno coinvolto anche da un lato i medici dell’ospedale Pertini, dall’altro continuano a coinvolgere, a vario titolo, più militari dell’Arma dei Carabinieri.

