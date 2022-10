“Abbiamo davanti un momento difficilissimo, in cui si rischia l’azzeramento di molte imprese a causa dell’aumento dei costi dell’energia. E la Regione Puglia, come sempre, cerca di essere punto di riferimento nonostante la confusione dei vari governi centrali su cosa si deve fare. Abbiamo sospeso tutti i mutui alle aziende che avevano finanziamenti regionali, abbiamo invitato il sistema bancario a fare la stessa cosa. Chiediamo al governo di sospendere tutte le rate di mutuo in corso anche alle famiglie”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al convegno su ‘Il ruolo del Mezzogiorno nella transizione energetica ed ecologica. Imprese a confronto per cogliere le sfide che ci attendono’ che si è svolto in Fiera del Levante. “Noi – ha aggiunto – dobbiamo avere un’idea comune di come affrontare il dialogo col governo e con l’Unione europea per resistere in questo momento. Dobbiamo essere ottimisti e avere chiaro ciò che dobbiamo fare. Se costruiamo un piano comune, avremo la forza, la volontà e la determinazione per realizzarlo. Nonostante le difficoltà che abbiamo di fronte, daremo ancora una volta prova di che pasta siamo fatti in Puglia”.

