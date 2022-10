Due castelli imponenti e suggestivi, due opere architettoniche straordinarie, due luoghi della cultura pugliesi di grande appeal accessibili con un unico biglietto.

È stata avviata la nuova strategia di bigliettazione integrata pensata dalla direzione Regionale Musei Puglia per permettere ai fruitori di visitare Castel del Monte e il vicino Castello Svevo di Trani, esibendo il medesimo ticket nell’arco di una settimana.

Nell’intento di incrementare le azioni di promozione turistica del territorio, il biglietto a prezzo agevolato, acquistabile on line o tramite cassa fisica a Castel del Monte, consentirà un singolo ingresso in ciascuno dei due siti, valido per 7 giorni a partire dalla data di prima vidimazione e permetterà di veicolare una parte del massiccio turismo di Castel del Monte verso il Castello di Trani, favorendo anche l’organizzazione di visite combinate a cura degli operatori turistici del territorio.

“Abbiamo voluto simbolicamente legare tra loro due dei fiori all’occhiello della nostra direzione, già uniti da numerose affinità storiche e culturali – commenta il direttore regionale Musei Puglia, Luca Mercuri-. Convinti della necessità di incoraggiare e consolidare l’attrattività delle varie realtà museali del nostro territorio, abbiamo pensato a uno strumento razionale e prezioso per favorire un’efficace distribuzione dei flussi turistici”.

Il biglietto intero costa 9 euro. Quello ridotto 3,00 euro.

