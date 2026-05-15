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Controlli dei Carabinieri a Bari: 365 pattuglie in strada, 5 denunce per alcol e 18 segnalati per droga

Identificate 4.600 persone

Pubblicato da: redazione | Ven, 15 Maggio 2026 - 11:44
carabinieri
  • 48 sec

​Nelle ultime settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno attuato un piano straordinario di controllo del territorio, particolarmente rafforzato, volto a incrementare il livello di sicurezza percepita e a contrastare ogni forma di illegalità anche in materia di sicurezza del lavoro. I servizi, che hanno visto l’impiego del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri di Bari Centro e Bari Sanpaolo, con l’ausilio anche dei reparti speciali dell’Arma (Nucleo Ispettorato del Lavoro), si sono concentrati particolarmente nelle aree a maggiore densità abitativa e commerciale, nelle principali arterie stradali nonché nei luoghi di attrazione turistica.

L’attività preventiva posta in atto, con l’impiego di quasi 365 pattuglie, anche appiedate e automontate, ha permesso di identificare oltre 4628 persone e controllare oltre 2477 veicoli.

Nel medesimo contesto, sono stati eseguiti una serie di controlli mirati, volti a contrastare la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica. Al riguardo, 5 le persone sorprese alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e numerose altre le contravvenzioni elevate. Anche in materia di stupefacenti (cocaina e hashish), solo negli ultimi giorni, 18 sono gli assuntori segnalati. Inoltre, oltre 391 le richieste pervenute alle Centrali Operative, alle quali i militari hanno provveduto a dare una risposta.

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