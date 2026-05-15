A Bari torna la giornata del Naso Rosso: i clown di corsia invadono piazza del Ferrarese

I clown di corsia dell’associazione “VIP BARI OdV – Viviamo In Positivo” tornano in piazza per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a sostegno dei progetti e dei corsi di formazione della Federazione, in occasione della Giornata Nazionale del Naso Rosso, in programma sabato 17 maggio 2026 in Piazza del Ferrarese, a Bari.

La Giornata Nazionale del Naso Rosso è promossa e organizzata dalla Federazione “Viviamo In Positivo Italia OdV” e, anche quest’anno, coinvolge i clown volontari impegnati a diffondere la missione di gioia attraverso iniziative di intrattenimento, informazione e sensibilizzazione. Una giornata all’insegna del colore, dell’allegria e del sorriso, ma anche un’occasione concreta per sostenere i progetti della Federazione attraverso la raccolta fondi.

L’appuntamento a Bari è fissato dalle ore 10.00 alle ore 19.30 in Piazza del Ferrarese.

L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la Race for the Cure, creando un forte legame tra prevenzione, solidarietà e impegno sociale, e rafforzando il messaggio di attenzione alla persona e alla comunità.

Durante la giornata sarà possibile incontrare i clown tra momenti di animazione, intrattenimento, informazione e sensibilizzazione. Regaleranno sorrisi ed emozioni che sapranno raggiungere tutti e che, certamente verranno restituiti. Questo è lo spirito clown: un donarsi reciprocamente.

«Il naso rosso è la maschera più piccola del mondo, ma ha una forza enorme: abbatte le distanze e mette le persone sullo stesso piano. È quello che ci permette di entrare in relazione, di ascoltare davvero e di portare leggerezza anche nei contesti più fragili – dichiara Nicoletta Denicolò presidente di VIP Bari OdV -. Con la Giornata del Naso Rosso vogliamo condividere questo modo di stare accanto agli altri, che non riguarda solo gli ospedali, ma anche il sociale, attraverso la clownterapia e progetti come il Clown Sociale. È un invito ad avvicinarsi al volontariato e a scoprire che il sorriso può essere uno strumento concreto di cura e di comunità.»

Donare comprensione e vicinanza, creare la possibilità di condividere le difficoltà in un modo diverso dal solito: è questo che fanno i clown di corsia. Con un camice colorato, un naso rosso, occhiali e abiti variopinti, e con la magia delle bolle di sapone, riescono anche solo per qualche istante a far scomparire le grigie corsie d’ospedale, le paure e i disagi, lasciando spazio alla gioia del bambino che vive nel cuore di ognuno di noi.

L’associazione “VIP Viviamo In Positivo OdV”, fondata a Torino nel 1997, vede nel 2000 l’inizio del servizio dei primi volontari clown negli ospedali torinesi. Negli anni successivi nascono le prime associazioni VIP anche in altre città italiane. Il 16 maggio 2003, in occasione del Primo Raduno Nazionale, nasce la Federazione VIP Viviamo In Positivo Italia OdV, che quest’anno celebra 21 anni di attività. Oggi la Federazione VIP Italia OdV collega 72 associazioni VIP su tutto il territorio nazionale, con circa 4.700 volontari clown appositamente formati, impegnati settimanalmente a portare il sorriso in oltre 200 strutture ospedaliere italiane