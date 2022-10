Quando possibile, somministrare insieme i due vaccini per “tenere a bada Covid-19 e l’influenza questo autunno/inverno”. E’ il messaggio della Flu Awareness Campaign lanciata dall’Organizzazione mondiale della Sanità Regione Europea per “Preparare, prevenire, proteggere”. L’influenza è generalmente lieve e la maggior parte delle persone guarisce rapidamente. Tuttavia, alcune persone, come anziani, donne incinte, bambini piccoli e le persone con condizioni di salute preesistenti, “sono a maggior rischio di gravi complicanze influenzali”, spiega l’Oms. “Il modo migliore per prevenire l’influenza è vaccinarsi e poiché i virus dell’influenza cambiano, ogni anno è necessario un vaccino antinfluenzale per stare al passo con i virus circolanti”.

L’Oms Europa aveva lanciato per la prima volta l’iniziativa “Campagna di sensibilizzazione sull’influenza” nel 2013 come estensione della Settimana europea di immunizzazione. La campagna, anche quest’anno, invita i paesi della regione europea dell’Oms a rilanciare gli sforzi di mitigazione ed essere pronti a rispondere a un onere crescente sui loro sistemi sanitari in mezzo alle preoccupazioni per un’ondata autunnale e invernale di Covid-19 e influenza. Come parte di questo, “esorta i paesi a somministrare un vaccino antinfluenzale insieme a un vaccino Covid-19 ogni volta che è possibile”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.