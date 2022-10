Per il concorso n° 126 le estrazioni del SuperEnalotto di giovedì 20 ottobre 2022 hanno dispensato numerosi premi minori senza che, tuttavia, siano stati realizzati nessun 6 o 5+1. Centrati ben sette “5” dal valore di 32.065,53 €. L’assenza prolungata della massima vincita ha portato così il jackpot complessivo disponibile per la prossima estrazione alla ragguardevole cifra di oltre 295.706.029,77 € per chi indovinerà i 6 numeri vincenti.

Di seguito le estrazioni Superenalotto del 20 ottobre 2022:

39 69 65 67 8 6

Numero Jolly: 32

Numero Superstar: 7

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 61 che latita da 75 estrazioni, al secondo posto i numeri 48 e 53 assenti da 55 estrazioni e al terzo posto il 36 mancante da 49 concorsi. Seguono il numero 73 in ritardo da 45 estrazioni e il numero 17 assente da 40 concorsi.

Secondo la Smorfia napoletana, al numero 61, sul podio dei numeri ritardatari, è associata la figura del cacciatore. Certamente i giocatori del Superenalotto sono alla caccia di una cospicua vincita, si spera quindi che questo numero si decida ad uscire allo scoperto. Al numero 48, secondo dei numeri ritardatari, il dizionario dei sogni campano associa il morto che parla, ovvero un’anima che vaga in pena. Fintanto che non si deciderà a uscire ci saranno diverse anime in attesa della sua estrazione. Infine, il numero 53, sempre al secondo posto tra i numeri ritardatari, è rappresentato nella Smorfia come il vecchio. Si spera di non invecchiare troppo nella sua attesa, ma solo il prossimo concorso saprà darci la risposta.

Giocare al SuperEnalotto è semplice e veloce. Occorre scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90, con una puntata minima di 1€ e attendere una delle tre estrazioni settimanali, il martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Durante ogni estrazione viene estratto, fra le restanti 84 sfere, anche un numero Jolly. Se si indovinano cinque dei sei numeri principali più il Jolly si vince il premio della categoria “5+Jolly”, nota anche come “5+1”.

Per aumentare ulteriormente le probabilità di vincita è possibile aggiungere il numero SUPERSTAR, anch’esso è un numero compreso tra 1 e 90 estratto in modo casuale, al costo di soli 0,50€ in più per ogni combinazione, decidendo se abbinare il SUPERSTAR a una sola combinazione o a tutte quelle giocate.

