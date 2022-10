C’è una denuncia sul tavolo dei carabinieri dallo scorso giugno che racconta una storia orribile accaduta nel nord barese. Un video diventato virale che riprende una violenza sessuale a carico di un 13enne da parte di coetanei. I carabinieri indagano sulla vicenda in collaborazione con la polizia postale. Intanto arriva l’appello del consigliere comunale Pietro Ruggiero che invita a non condividere il video e a non divulgarlo.

“Chiedo a voi, cari cittadini – scrive in un post – di NON divulgare il VIDEO di cui state venendo ahimè in possesso. Capisco la rabbia, capisco lo sconforto, comprendo anche la “volontà” di qualcuno, ma evitate di farlo girare ulteriormente altrimenti si rischia di far degenerare la situazione già delicata. Anch’io l’ho visionato, purtroppo, ma non l’ho né divulgato e tantomeno riferito in giro. I Carabinieri sono già intervenuti tempestivamente, procedendo con i dovuti ATTI, comunicando il tutto alla Procura della Repubblica. State tranquilli. È intervenuta anche la Polizia Postale. Divulgare video simili, o anche condividerli – conclude – è reato”.

