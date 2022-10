Decine di saracinesche abbassate. Sono anni ormai che in via Manzoni, un tempo la seconda strada dello shopping della città, versa in una condizione di degrado e di desolazione. Tanta buona volontà da parte dei commercianti che però si scontra con tutti quei negozi chiusi, con la sporcizia dei marciapiedi, con alcune piante usate come immondezzaio. Via Manzoni merita un riscatto: è una strada storica, punto di riferimento di molte famiglie per gli acquisti, ma pian piano sta finendo nel dimenticatoio.

Il Comune vuole provarci con la pedonalizzazione “light” e ha già dato mandato di effettuare dei rilievi topografici nelle traverse a ridosso di piazza Risorgimento. Prima di partire però l’amministrazione ascolterà necessariamente residenti e negozianti, anche proponendo progetti di animazione commerciale per rivitalizzare la zona.

I rilievi partiranno a breve, entro un mese arriveranno anche gli arredi per chiudere la strada in modo “light”. Prima però di procedere con lo stop temporaneo alle auto, la strada sarà asfaltata e successivamente si avvierà la sperimentazione, anche delimitando le zone offlimits con una particolare segnaletica orizzontale. Probabilmente si partirà le prime settimane di gennaio.

