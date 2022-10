Si è tenuto oggi, in Fiera del Levante, nel padiglione 152, Sala 1, il convegno “Investire nella sostenibilità: formazione, infrastrutture e servizi”. Obiettivo, affrontare i temi in questione ponendoli al centro delle azioni concrete accentuando l’importanza di istruzione e formazione quali driver per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle infrastrutture e ai servizi territoriali.

In particolare, la conferenza è stata occasione di confronto e analisi delle politiche pubbliche sul tema della sostenibilità sulla base del confronto dei dati prodotti dal Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, con un focus sui trasporti, e per divulgare gli strumenti di controllo e di valutazione sviluppati nell’ambito progetto EFFORT (Effectiveness of Responsibility Teaching), un partenariato triennale per la cooperazione internazionale co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. La tematica, più nello specifico, interessa da vicino le nuove generazioni che sono chiamate a costruire un mondo più sostenibile e responsabile: le loro azioni e i loro comportamenti orienteranno il processo di sviluppo sostenibile della terra e dell’umanità nei prossimi decenni. Le Istituzioni e le Università in particolare hanno un ruolo di primo piano da svolgere in questo processo date le missioni chiave di generazione e trasferimento di conoscenza attraverso la ricerca, l’insegnamento e la terza missione.

All’evento hanno preso parte il Vicepresidente della Giunta regionale della Regione Puglia Dott. Raffaele Piemontese, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Prof. Stefano Bronzini, il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia Dott. Nicola Paladino, il Dirigente della Sezione Statistica della Regione Puglia Dott. Massimo Bianco, il Direttore del Dipartimento Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Prof. Giovanni Lagioia e il Responsabile del Sistema CPT presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale Dott. Andrea Vecchia, relazioneranno la Prof.ssa Silke Bustamante (The Berlin School of Economics and Law), il Prof. Fabio Pizzutilo (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), la Prof. Elisabetta Venezia (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e la Dott. Rosa Cazzolla (Funzionario, Sezione Bilancio e Contabilità della Regione Puglia).

“Il convegno di oggi – ha spiegato la professoressa Venezia – ha permesso, ritengo, un utile confronto su un tema di notevole rilievo qual è la sostenibilità. E’ stato trattato da due punti di vista principali. Ne abbiamo discusso in termini valutativi, suggerendo strumenti di verifica della conoscenza e della trattazione adeguata della sostenibilità e della sua implementazione negli ambiti formativi e universitari. E’ importante insegnare “la sostenibilità”, ma anche implementarla”.

“Ed è per questo – continua – che le istituzioni scolastiche e universitarie devono verificare il loro operato “sostenibile”, al fine di migliorare e di orientare adeguatamente le proprie attività. Il supporto tecnico-scientifico può essere dato dall’applicazione di uno strumento gratuito di auto-valutazione EffSET (Effort Self-Evaluation Tool), frutto di tre anni di ricerca, derivante dallo sviluppo del progetto europeo EFFORT (Effectiveness of Responsibility Teaching), finanziato dalla Commissione Europea”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.