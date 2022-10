Notti tropicali a Genova e Cagliari, minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. E a Bari c’è chi si fa ancora il bagno. Questo quanto emerge dall’analisi di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it spiegando che per notti tropicali si indicano in climatologia i periodi notturni con temperature minime superiori ai 20 gradi.

Un caldo, dice Sanò, che continuerà fino alla fine del mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti con la terza Ottobrata portata dall’Anticiclone Scipione l’Africano. E non si escludono temperature superiori alle medie del periodo, anche fino a metà novembre, in particolare al Centro-Sud, proiezione questa, però, da confermare. I

l rovescio della medaglia, sottolinea Sanò, è che anche a causa del caldo accumulato, intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria. L’Anticiclone protegge infatti saldamente il Sud, il Centro versante adriatico e lascia indifeso il resto del territorio italiano ma da martedì tornerà prepotente ovunque, con la terza Ottobrata fino alla fine del mese ed oltre.

Impressionante la quota neve: a 2 mesi dal Natale, circa 3000 metri in pieno autunno. Un quadro meteo che, escludendo le nebbie, potrebbe essere quello tipico di metà giugno.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO:

Domenica 23. Al nord: piovaschi al Nord Ovest, più sole altrove.

Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo.

Lunedì 24. Al nord: piogge sparse al Nord Ovest, variabile altrove.

Al centro: bel tempo salvo nubi in Toscana.

Al sud: ampio soleggiamento e caldo. Tendenza giorni successivi: ancora Anticiclone africano con la terza Ottobrata per tutta la settimana.

