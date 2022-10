Le indagini sull’omicidio della trans che si prostituiva nei pressi dell’ex pastificio di Bari San Giorgio, accertato alle prime ore del 23 settembre 2018, non si sono mai interrotte, e dopo un lavoro di ricostruzione degli accadimenti e di tutti gli elementi investigativi acquisiti, la Squadra Mobile della Questura di Bari ha arrestato, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, il presunto autore dell’assassinio, un cinquantunenne, residente in provincia di Bari, con precedenti di polizia per droga.

La notte di domenica 23 settembre 2018, la vittima è stata rinvenuta esanime, in una stradina buia a poche decine di metri dalla ex Ambra, all’interno della propria autovettura, nella quale si era appartata con un cliente,. Il decesso, immediato, provocato da una coltellata inferta al collo, che recidendo l’arteria carotidea aveva causato uno shock emorragico.

Le immagini acquisite dai sistemi di video sorveglianza hanno consentito di accertare che la vittima, approcciata da un soggetto nel luogo di abituale stazionamento serale, alla guida della propria autovettura, aveva percorso alcune decine di metri e si era immessa nella predetta stradina, seguita dall’autovettura del cliente.

Lì è stato commesso l’omicidio e, proprio dalla stradina sterrata, le telecamere della zona hanno ripreso l’autovettura del presunto omicida, una Fiat Punto di colore grigio metallizzato, con un tender di colore arancio posizionato sul tetto, mentre cercava di allontanarsi dal luogo del crimine.

Qualcosa è andato storto; infatti, l’auto, presumibilmente a secco di carburante, non è ripartita e il conducente ha provato a riaccenderla, spingendola in direzione Torre a Mare anche con l’aiuto di due ignare persone, a bordo di una Renault Clio grigia, in transito.

Le indagini si sono dimostrate particolarmente complesse, perché la definizione delle immagini disponibili non ha consentito di rilevare la targa della citata Fiat Punto. Pertanto, si è reso necessario identificare ed analizzare le corrispondenze tra l’autovettura del video e tutte quelle di modello e serie corrispondenti, immatricolate e circolanti in Bari e provincia (nel numero di diverse migliaia). Inoltre, attraverso i tradizionali strumenti investigativi, è stata tracciata la rete di legami e frequentazioni, anche occasionali, delle vittima, e sono stati svolti accertamenti diretti ad accertare il coinvolgimento, nell’evento, di una rosa di sospettati.

A carico del soggetto arrestato, in particolare, si è delineato un grave e convincente quadro indiziario, sul quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere. In particolare, si è accertata la corrispondenza somatica tra l’indagato 51enne ed il soggetto apparso nel video (colui che spingeva la Fiat Punto), la sua disponibilità di una Fiat Punto corrispondente a quella delle immagini, il possesso, quando si è consumato l’omicidio, di un tender colore arancio, la disponibilità di un immobile nelle vicinanze della scena del crimine, proprio nella direzione di allontanamento del mezzo, la frequentazione del mondo della prostituzione maschile e femminile, la detenzione di un coltello non particolarmente diffuso, ma corrispondente per misura, tipologia e modello a quello rinvenuto sulla scena del crimine (ed utilizzato per l’omicidio), l’impegno con il suo apparecchio cellulare, in fase di allontanamento dalla scena del crimine, di una cella telefonica compatibile con il luogo dell’assassinio.

Accertamento, quest’ultimo, effettuato in collaborazione con personale del Nucleo Investigativo – Reparto Operativo- dei Carabinieri di Bari. Il destinatario del provvedimento cautelare è stato ristretto in carcere ma è importante precisare che gli accertamenti sono nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

