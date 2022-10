“La cura del verde in piazza Umberto è molto discutibile, possiamo affermare che oltre alle potature che si svolgono durante l’anno gli alberi continuano a morire e non vengono mai più ripristinati”. La denuncia è del comitato di piazza Umberto. “Ieri un altro albero è caduto – scrivono dal comitato – di fronte alla palazzina ex Goccia del latte, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’ennesimo appello è rivolto al Comune affinché si adoperi con esperti botanici a salvaguardare piante e alberi e si arrivi al più presto al restauro dei giardini della nostra piazza Umberto”.

