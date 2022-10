Continua a fare notizia la scarsa manutenzione di Pane e Pomodoro. Anche quando l’estate sembra essere finita continuano infatti a piovere lamentele sullo stato del lido sul lungomare di Bari. Complice anche la bella giornata di ieri i cittadini hanno affollato la spiaggia per godersi gli ultimi raggi di sole. In molti hanno fatto anche il bagno.

Ma oggi Sos città scrive: “È un peccato non poter sfruttare queste meravigliose giornate di ottobre per fare un po’ di attività all’aperto. Qualche cittadino ieri ha provato una partita di ping-pong, ma si è ritrovato un tavolo da gioco divelto, arrugginito e pericoloso”. L’organizzazione no profit precisa come: “È già il secondo playground che individuiamo non proprio in perfette condizioni. Chissà da quanto tempo non viene controllato”.

(foto Facebook)

