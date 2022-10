Grandi novità sulla scena dello shopping barese: Gap sbarca per la prima volta in Puglia e apre al Puglia Village di Molfetta. Pepco invece inaugurerà altri due punti vendita in viale Pasteur (centro commerciale Mongolfiera) e a Triggiano (Bariblu).

Gap è un brand iconico americano amato e riconosciuto da tutti gli italiani che visitano gli Usa. La nota catena di negozi di abbigliamento e accessori è stata acquisita a febbraio 2022 dal Gruppo Ovs. Quest’ultimo ha acquisito 11 negozi Gap presenti in tutta Italia e, con l’obiettivo di rinforzare la sua presenza sul territorio, si prepara all’apertura di un nuovo punto vendita in Puglia. Il nuovo store Gap sorgerà a Molfetta, all’interno dell’outlet Puglia Village, e determinerà assunzioni per personale da adibire all’area vendite e alla gestione del locale.

Si ricercano in particolare addetti alla vendita full time e part time che – si legge in un annuncio- “gestiranno con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente. Si ricercano – spiegano – candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del fashion retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere”.

Pepco è invece un brand in espansione in Italia. E’ una catena di negozi low cost che offre abbigliamento per tutta la famiglia e complementi d’arredo a prezzi bassi. Oggi è presente in 14 Paesi europei con più di 2.300 negozi e circa 20.000 dipendenti impiegati negli store e negli head-office.

Pepco aprirà un nuovo punto vendita a Bari presso il centro commerciale Mongolfiera di viale Pasteur e l’altro a Triggiano presso il centro commerciale Bari Blu. Pepco ricerca per entrambi i negozi di figure di addetti alle vendite, pronti – spiega l’annuncio “a lavorare in un contesto altamente dinamico e flessibile e con grande voglia di essere parte attiva della crescita dell’azienda in Italia”.

La figura professionale richiesta si occuperà delle seguenti attività: allestimento della merce in area vendita e rifornimento degli articoli esposti secondo le linee guida sul visual merchandising; sistemazione del magazzino secondo gli standard aziendali; mantenimento di alti standard di ordine e pulizia in tutti gli ambienti del negozio; operazioni di cassa e assistenza al cliente. Il livello di istruzione minima è il diploma di scuola secondaria o qualifica professionale. Necessaria esperienza di almeno un anno come addetta alle vendite nel mondo del retail o della Gdo, così come l’attitudine al lavoro in squadra e una sufficiente conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare outlook, excel, word e sharepoint.

