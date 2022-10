I fondi per il bonus asilo nido sono terminati. Oltre 60 mila nuclei familiari che hanno presentato la domanda sono quindi costretti (almeno per ora) a rinunciare all’agevolazione, un contributo di 136 e di 272 euro al mese, a seconda dell’Isee dei richiedenti.

L’Inps ha infatti finito le risorse a disposizione. “Per ora non abbiamo possibilità di istruire positivamente le domande – fa sapere l’istituto di previdenza – ma le stesse non vengono respinte e restano in attesa di nuove fonti di finanziamento”. Le domande verranno quindi protocollate ‘con riserva’. La possibilità di beneficiare del bonus nido sarà comunicata solo se a fine anno risulteranno ancora somme disponibili, per effetto del graduale sblocco degli importi. Le domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

I 553,8 milioni di euro stanziati sono quindi già esauriti, bisognerà aspetterà la nuova legge di bilancio attesa per dicembre 2022 che stanzierà i nuovi fondi per il bonus. L’Inps ha già chiesto al Governo nuovi fondi alla misura per implementarla, consentendo un minimo di 544 euro a famiglia fino a un massimo di 1.088 euro.

Su Facebook sulla pagina dell’Inps è montata la rivolta dei genitori che contavano sul bonus nido e ora rischiano di ritrovarsi a pagare l’intera retta. Fa particolarmente insorgere i cittadini il fatto che la domanda di bonus nido 2022 può essere presentata entro il 31 dicembre 2022, ma le risorse sono già terminate.

La domanda per il bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il beneficio. Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette. Il bonus si ottiene solo dopo aver pagato.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica. Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun bambino.

Il bonus asilo nido può essere richiesto per un massimo di 11 mensilità. Per l’anno 2022 l’importo del bonus è determinato in base all’Isee in corso di validità. Con un Isee fino a 25.000 euro il bonus totale annuo sarà pari a 3.000 euro; Isee da 25.001 a 40.000 euro il bonus totale annuo pari sarà pari a 2.500 euro e con un Isee oltre i 40.000 euro il bonus totale annuo sarà pari a 1.500 euro.

