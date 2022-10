“Una vicenda tristissima di cui non avremmo voluto più parlare. È giusto tuttavia che si sappia che il Tribunale di Bari ha riconosciuto al nostro Istituto che si è costituto parte civile una provvisionale per i danni subiti e che stiamo valutando la possibilità di un’azione giudiziaria ad hoc per il danno d’immagine che le condotte del dr. Rizzi hanno generato, oscurando il lavoro prezioso, indefesso e soprattutto onesto del personale in servizio all’oncologico di Bari”. Lo afferma Alessandro Delle Donne, Direttore generale dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, a seguito della condanna in primo grado a 9 anni di reclusione inflitta all’ex oncologo Giuseppe Rizzi.