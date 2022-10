Avrebbe estratto all’improvviso un coltello all’interno di un negozio del centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano, e avrebbe colpito a caso le vittime: cinque persone sono rimaste ferite, alcune in maniera grave. Tra loro anche Pablo Marí, 29enne difensore spagnolo del Monza, in prestito dall’Arsenal. Un dipendente 30enne di Carrefour è morto nel trasporto in ospedale. L’aggressore, un uomo di 46 anni di origini italiane, è stato bloccato dai carabinieri.

Pare probabile che l’uomo abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all’improvviso. Secondo fonti vicine al Monza calcio, il difensore Pablo Marí è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sarebbe comunque cosciente. All’ospedale ci sono anche Adriano Galliani, dirigente del Monza, e Raffaele Palladino, allenatore dei biancorossi.

