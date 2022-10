Sono diversi anni oramai che la notte del 31 ottobre (Halloween) rappresenta un grave pericolo per gli utenti e i conducenti di autobus dell’Amtab. Nel 2020 si sono contati oltre 50 episodi di vandalismo nei confronti dei bus, dei loro conducenti e dei passeggeri con lanci di uova, farina e persino pietre. Da qui l’appello dei sindacati Amtab a prevedere un potenziamento dei controlli. “Vetri distrutti, carrozzerie ammaccate e tanto, tantissimo spavento per quei poveri autisti costretti a prestare il loro servizio consci della possibilità di essere oggetto di sassaiola o di oggetti atti a ferire – si legge in una nota – A dire il vero gli atti vandalici si verificano tutto l’anno, ma si intensificano in concomitanza della notte del 31 ottobre. Questo folle “rito” si consuma in tutta la città di Bari, ma vede il quartiere San Paolo come la terra di nessuno. È infatti in questo quartiere che si registra il più alto numero di reati contro i bus e comunque gli episodi più gravi”.

“Gli autisti hanno paura, sono stanchi di essere bersaglio dei farabutti che manifestano la loro nullità mettendo in pericolo la vita di gente per bene. Ad evitare che qualcuno si faccia male sul serio, si chiede di prendere provvedimenti contro questo fenomeno di violenza. Le gang di teppisti sono già pronte per scatenare la loro idiozia contro i bus e contro i poveri malcapitati che si trovano a bordo”, continua la nota.

“Va sottolineato che nella notte di Halloween 2021, seppur in misura decisamente minore, si sono registrati comunque atti vandalici contro bus del servizio di trasporto – continua la nota – Va dato atto e un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine dell’ottimo lavoro fatto lo scorso anno che, con una presenza costante nelle zone più “calde” della città, ha costituito un deterrente contro i malintenzionati, producendo una sensibile riduzione degli atti di delinquenza”.

I sindacati chiedono la sospensione del servizio Amtab alle 17 del 31 ottobre oltre a maggiori presidi delle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.