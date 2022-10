Le Frecce Tricolori sono pronte a sorvolare nuovamente il cielo del capoluogo pugliese. Accadrà il prossimo 4 novembre (venerdì), in occasione delle celebrazioni dell’anniversario del “Giorno dell’Unità nazionale nazionale e della Giornata delle Forze Armate”. Per le celebrazioni, la città di Bari, avrà anche un ospite speciale: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al suo fianco anche i principali vertici della Difesa.

Le celebrazioni, in particolare, si articoleranno in due momenti ufficiali. Il primo avrà inizio alle ore 11 con la deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Repubblica presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare. Poi si proseguirà con una cerimonia militare presso il Lungomare Nazario Sauro di Bari. Durante la cerimonia sfileranno Reparti dell’Esercito italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Quella delle Frecce Tricolori non sarà un’esibizione, ma un sorvolo. Le prove del sorvolo si svolgeranno il 3 novembre, solo con due aerei della formazione.

Nei giorni 4, 5 e 6 novembre, dalle 09.00 alle 18.00, Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza saranno presenti anche in Largo Giannella a Bari con un’area espositiva interforze. Le celebrazioni del “Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate” rappresentano un importante momento di coesione, di unità e identità nazionale, nonché l’appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini, luogo ideale d’incontro e di amalgama tra Forze Armate e Popolo italiano.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.