In Puglia, una rapina a un portavalori è stata tentata stamani, intorno alle ore 7.30, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Cerignola est e Canosa, tra le province di Foggia e Bat. Lo ha reso noto Autostrade per l’Italia. Nella tentata rapina sono stati dati alle fiamme due mezzi: secondo quanto si è appreso, nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte della Polizia stradale.

“In merito al tentativo di rapina al mezzo blindato Sicuritalia IVRI compiuto questa mattina alle ore 07:20 sull’autostrada A14, nel tratto fra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Nord (Foggia), Sicuritalia IVRI conferma che nessun valore è stato asportato – si legge in una nota – Il mezzo blindato è stato inseguito e costretto all’arresto sotto colpi di arma da fuoco e ulteriormente colpito da numerosi colpi una volta fermatosi. Le Guardie Giurate Particolari Sicuritalia IVRI sono rimaste illese, l’autista del mezzo ha riportato solo lievi escoriazioni al volto causate da schegge di vetro”.

