Lunghe code agli ingressi dello stadio questa sera per assistere al match Bari- Ternana. È stata superata quota 38mila presenze, battendo il record di Bari -Palermo con 35.377 tifosi.

Proprio in previsione dell’enorme afflusso l’amministrazione comunale aveva invitato tutti gli appassionati della squadra cittadina a condividere, nei limiti del possibile, i mezzi di trasporto e a raggiungere lo stadio ben prima dell’orario di inizio dell’incontro.

La SSC Bari, infatti, ha disposto l’apertura delle porte dell’impianto sportivo alle ore 17.30 in modo da consentire un afflusso più agevole del pubblico: a tal fine, come accaduto nelle ultime gare, sono attivi ulteriori sei cancelli per il prefiltraggio. Nei pressi della curva Sud, sono disponibili ampie aree per il parcheggio facilmente raggiungibili attraverso via Vernola dal raccordo Giuseppe Rossi (noto come tondo di Carbonara) e una nuova area adibita a sosta per le auto alla quale si può accedere da strada Torrebella.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.