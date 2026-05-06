Carburanti, controlli a tappeto della finanza nella Bat: sanzioni a 7 distributori

I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, in aderenza alle direttive diramate dal Comando Generale del Corpo, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio volte a garantire un efficace presidio di legalità lungo tutta la filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di monitorare la corretta esposizione e applicazione dei prezzi dei carburanti al pubblico sulla rete di distribuzione stradale dell’intera provincia, nonché allo scopo di reprimere gli eventuali fenomeni speculativi nella vendita.

Nell’ambito di tale azione di prevenzione e contrasto, i Reparti della Guardia di Finanza della sesta provincia pugliese hanno svolto n. 50 controlli in materia di disciplina dei prezzi dei carburanti, accertando nei confronti di n. 7 distributori stradali diverse irregolarità e contestando sanzioni amministrative fino a 2 mila euro per esercente.

Il rafforzamento di tali attività di controllo economico del territorio, finalizzate anche ad intercettare fenomeni di approvvigionamento illecito di prodotti energetici, ha consentito di individuare due operatori economici, rispettivamente di Trani e Margherita di Savoia, che detenevano, per la rivendita, carburanti sottoposti ad aliquota agevolata per impiego nel settore agricolo in assenza delle prescritte autorizzazioni, potendo maturare, in tal modo, un indebito vantaggio d’imposta.

I Finanzieri del Comando Provinciale (Reparti di Trani e di Margherita di Savoia) hanno:

proceduto al sequestro di circa 20 mila litri di gasolio nella disponibilità dei due operatori economici, sprovvisti di qualsiasi documentazione che attestasse sia la provenienza lecita del prodotto energetico, sia il possesso dei requisiti soggettivi di legge richiesti per la detenzione e la rivendita di carburante ad uso agricolo. Prodotto, che era stato acquistato ad un prezzo altamente concorrenziale in quanto carburante che godeva di uno sgravio fiscale, corrispondente all’applicazione di un’imposta (accisa) più bassa;

denunziato i legali rappresentanti degli operatori economici, rispettivamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia l’operatore economico di Margherita di Savoia, e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani l’operatore economico operativo nella stessa città.

Entrambe le Procure della Repubblica iscritto nel registro degli indagati i legali rappresentanti dei due operatori economici per fatti connessi alla sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e hanno convalidato i sequestri eseguiti di iniziativa dalle Fiamme Gialle, onde procedere ai successivi accertamenti.

La responsabilità degli stessi potrà dirsi definitivamente accertata soltanto in caso di una sentenza irrevocabile di condanna.

Gli esiti dell’attività di servizio riportata testimoniano l’incisiva azione della Guardia di Finanza, specialmente in una fase storica, come l’attuale, di particolare attenzione alle frodi nel settore delle accise che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, con riflessi negativi sugli operatori economici onesti e sui cittadini spesso ignari delle manovre fraudolente.