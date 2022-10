Ginecologi e ostetriche, ma anche neonatologi e anestesisti. Sono in tutto dieci i docenti del training prenatale indirizzato alle future mamme e organizzato dal Policlinico di Bari. Il corso medico multidisciplinare comprende sette lezioni sulle nozioni base per affrontare i nove mesi in serenità. I docenti si soffermeranno in particolare sugli argomenti più sentiti dalle donne durante la gravidanza: dall’alimentazione corretta da seguire alla respirazione per affrontare il travaglio, dall’allattamento del neonato all’importanza delle vaccinazioni in gravidanza, dai vantaggi della partoanalgesia agli esercizi di training autogeno fino alle indicazioni pratiche sugli acquisti da fare per riempire la valigia parto da portare in ospedale.

A svolgere le lezioni ci saranno i professionisti qualificati dell’ospedale universitario: la dottoressa Nicoletta Vurro (ginecologa) responsabile e coordinatrice unica del training prenatale, autorizzato dal direttore dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Bari prof. Ettore Cicinelli, Daniela Brucoli (ostetrica), Maria Marziliana (referente del blocco parto), Alessandro Grassi (neonatologo), Fernanda Leo (direttrice delle attività didattiche e di tirocinio del Corso di laurea in Ostetricia), Francesca Ruoto (ostetrica), Massimo Marucci (anestesista), le professoresse Antonella Vimercati (ginecologa) e Mariella Baldassarre (neonatologa).

Saranno medici e ostetriche a fornire direttamente alle donne incinte tutte le indicazioni utili in vista del parto, a rispondere a dubbi, domande e paure che insorgono normalmente nel percorso di gravidanza e a smentire false credenze che spesso circolano attraverso il passaparola. Si tratta di una formula già avviata da tre anni al Policlinico e ripetuta con incontri online nel corso della pandemia per non lasciare le donne sole ad affrontare un momento così importante e delicato: le precedenti edizioni hanno avuto un ottimo riscontro di iscrizioni, centinaia le donne che hanno partecipato e seguito le lezioni degli specialisti.

Il prossimo corso, della durata di circa due mesi, partirà il 2 novembre. Per iscriversi è sufficiente la prenotazione tramite il Cup di Ginecologia muniti di impegnativa del medico di base per “training prenatale, codice 51561”. Si tratta, infatti, di una prestazione sanitaria erogata dal Policlinico di Bari per la quale, ad eccezione di chi ne è esente, basta semplicemente pagare il ticket.

