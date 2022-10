In occasione della festività della commemorazione dei defunti, nelle giornate di domenica 30 ottobre, lunedì 31 ottobre, martedì 1° novembre e mercoledì 2 novembre, i cimiteri di Bari e delle ex frazioni saranno aperti dalle ore 7.30 alle 18.

Inoltre fino a domenica 6 novembre, in previsione dell’aumento dell’afflusso di visitatori presso il Cimitero di Bari, il Comune ha previsto per i cittadini la possibilità di parcheggiare nelle aree di sosta allestite straordinariamente in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni) estendendo inoltre gli orari di apertura dei parcheggi piazzale Exultet (ingresso monumentale) e Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Le aree saranno gestite dall’ Amtab e il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

· via Scopelliti

– dal 29 ottobre al 6 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa unica giornaliera prevista: € 2

· Necropoli automatizzato

– domenica 30 ottobre dalle ore 7 alle 18

– martedì 1° novembre dalle ore 7 alle 18

– domenica 6 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1 ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.

· piazzale Exultet

– domenica 30 ottobre dalle ore 7 alle 18

– martedì 1° novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.

